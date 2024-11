HEA TEADA | Kui sageli tuleks vannitoa vaipa pesta?

Vannitoa vaibale kogunevad nii baktereid kui ka surnud naharakud. Kahjuks võib ka jalaseen nii edasi kanduda, kui kellelgi kodus see juba on. Nii bakterite kui ka seente vohamise vältimiseks tuleks vannitoa vaipa regulaarselt puhastada ja lasta kasutuskordade vahel ka korralikult kuivada. Vannivaipadel, mis saavad sageli märjaks (näiteks need, mis on duši või vanni ees), võib kiiremini tekkida ebameeldiv lõhn. Võta harjumuseks need vaibad pärast vanniskäiku põrandalt üles korjata ja riputada vanni küljele või käterätikuivati ​​kohale, et need saaksid kuivada.