FOTOD | Põhjamaine kodu, mis võlub külluslike mustritega

Nimelt leiab kolmetoalisest elamisest omajagu julget mustrikasutust ja huvitavaid värve. Kirevaid tapeedimustreid on sobitatud isegi kööki. Kraanikausi ja pliidi taga asetsev sein, mis vajab sagedasemat puhastamist, on plaaditud, kuid teised seinad on saanud võluvalt rohelise ja lillemustrilise William Morrise disainitud tapeedi, mis viib meid tagasi 19. sajandi lõppu.