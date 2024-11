HEA TEADA | Kas kuivati võib pesumasina peale ja ahju külmiku kõrvale panna?

Kuivati pesumasina peal

Lihtne vastus on jah, seda võib teha. Siiski tuleb siin mõnda asja meeles pidada. Esiteks ei tohiks kuivatit asetada lihtsalt pesumasina peale, vaid nende vahel peaks olema eraldi riiul või muu vahelüli. Pesumasinatele ja kuivatitele on üksteise peale asetamiseks võimalik osta spetsiaalne kinnitus, mis laseb seadmeid üksteise peale panna. Kui kuivati lihtsalt niisama pesumasina peale asetada võib see jääda ebastabiilseks, mis on ohtlik.

Mõistagi tuleb arvestada seadmete suurusetega. Kui kuivati on pesumasinast suurem, ei saa seda pesumasina peale panna. Mõistlik on enne kontrollida, kas väljavalitud seadmed on selliseks paigutuseks sobivad. Kindlasti on kuivati pesumasina peale panemine hea viis pesuruumi kompaktselt planeerida.

Pesu jaoks eraldi ruum

Pesumasin ja kuivati võiksid ideaalis kodus asuda ruumis, mis on köögist eraldi. „See ei tähenda, et pesumasin peab üksinda eraldi toas olema, vaid et pigem võiks see paikneda mõnes muus ruumis, mitte köögis nagu on mõnedes kodudes tavaks. Nii saab hoida tegevused eraldi,“ sõnas Pennar.

Samuti võiks pesumasina ja kuivati võimalusel magamistoast võimalikult kaugele paigutada. Nii ei hakka pesumasina helid magamist segama, kui on plaan pesu öösel pesta.

Ahi külmiku kõrval

Köögiseadmete juures ei ole mõistlik ahju kohe külmiku kõrvale panna. Kuigi tänapäevased praeahjud on hästi isoleeritud, tuleb ahjust siiski soojust, mistõttu peab külmik tavapärasest rohkem tööd tegema ja kulutab seeläbi rohkem energiat. Võimalusel võiks ahju ja külmiku vahele jätta mõned sahtlid või muu tööpinna.

Tööpindade kasutus

Kui vaadata kööki laiemalt, siis ideaalis võiks ahju ja külmiku vahel olla tööpind, mida saaks kasutada toidu valmistamiseks. Nii on mugav võtta asju külmikust, seejärel neid lõigata või muul moel küpsetamiseks ette valmistada ning seejärel pannile või ahju panna.