Inspiratsiooni minimalistliku stiili austajale - karamelline pühade-hygge

Ah et mis on meie klassikalise loodusest innustunud jõulu-hygge retsept? Alustuseks on vaja kreemikat, unenägudesooja valget. Seejärel lisa julgelt piimakohvi ja krõbekaramelli toone, et tulemus jääks kutsuvalt jõulune. Eriti õdusa õhustiku loomiseks sea siia-sinna kuivatatud lilledest ja kõrtest valmistatud pärgasid.