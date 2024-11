Viis levinud energiasäästu nippi, mis võivad kulusid hoopis suurendada

Kulude kontrolli all hoidmiseks levib müüte ja soovitusi, millest osade järgimine võib küttekulusid aga hoopis suurendada. Siin on viis levinud soovitust, millest oleks targem hoiduda:

Miks kütta tervet maja, kui õhksoojuspumba või elektriradiaatori abil on võimalik soojaks kütta vaid üksikud vajalikud toad. See on üks levinud väärarusaam, millega inimesed oma küttearveid pahaaimamatult suurendada võivad. Näiteks võib keskküttega maja puhul ühe toa elektriradiaatoriga soojaks kütmine minna kallimaks kui terve maja ühtlane kütmine keskküttega. Üksikute ruumide kütmisel on mõistlikum elektriliste küttekehade asemel või nendega paralleelselt kasutada hoopis kaminat või ahju.