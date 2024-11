Kuus olulist viga, mida ehitusvahu kasutamisel vältida tasuks

Kui juhtub, et ehitusvaht satub töö käigus soovimatule pinnale, siis kindlasti ei tohiks proovida seda lihtsalt ära pühkida. Kuigi see võib eemaldada suurema osa vahtu, võib pühkimine põhjustada pleki veelgi laiemaks muutumist ja hiljem on sellise pleki eemaldamine üldiselt juba peaaegu võimatu.

Seda sorti õnnetuste peamine põhjus on hooletu vahupüstoli käsitlemine. Näiteks tööpauside ajal toetatakse vahupurk maha ja püstolisse jäänud paisuv vahutort kukub maha. Sellise õnnetuse vältimiseks on mõistlik enne tööga alustamist ette valmistada pind, kuhu kavatsete vahupüssi toetada. Sobivaks vahendiks võib olla näiteks piisavalt suur vana pappkarp.

Ehitusvahuga töötamisel on äärmiselt oluline võtta kõik vajalikud meetmed, et vältida vahupritsmete sattumist ümbritsevatele pindadele. Seda seetõttu, et nende puhastamine võib osutuda keeruliseks ja materjalidele kahjulikuks ning see võib kergesti rikkuda kauni siseviimistluse inetute plekkidega.

Lahusti tuleb riietel kasutada kohe, enne kui kiiresti kuivav vaht taheneb. Vältida tuleb vahu kanga sisse hõõrumist. Kuivanud vaht tungib ja kinnitub nii tihedalt riidekiudude vahele, et selle täielik eemaldamine on praktiliselt võimatu, seega mõistlik on enne töödega alustamist endale koju vastav lahusti hankida.

Kui siiski juhtub, et ajad ehitusvahtu kätele või silma, siis ürita see kohe veega maha pesta. Teistel pindadel vett kasutada ei tohi. Kui ajad ehitusvahtu oma riietele ja soovid neid puhtaks saada, siis ainsaks võimaluseks on spetsiaalse ehitusvahu lahusti kasutamine, kuid pead arvestama, et õrnemad kangad ja erksad värvid ei pruugi sellele vastu pidada.

Ehitusvahuga töötades on äärmiselt oluline kanda sobivat kaitsevarustust, sealhulgas kindaid ja kaitseprille. Samuti on oluline valida riietus, mille määrdumine ei tekita probleeme. See on vajalik, kuna vahuga töötades on suur tõenäosus, et osa sellest võib sattuda kätele ning sealt edasi silma ja riietele. Vahu eemaldamine erinevatelt pindadelt, sealhulgas nahalt, võib osutuda väga keeruliseks ja ebameeldivaks kogemuseks.

Sellise õnnetuse likvideerimiseks on kaks erinevat meetodit, sõltuvalt selle aluspinnast. Kui vaht satub kõvale ja kraapimist taluvale pinnale, siis ärge puudutage vahtu enne, kui see on täielikult kuivanud. Seejärel saate selle ettevaatlikult näiteks terava noa abil ära kraapida.

Olukord muutub keerulisemaks, kui aluspind on poorne või ei talu teravate esemetega kraapimist. Sellisel juhul on vajalik kasutada spetsiaalset vahulahustit. Oluline on meeles pidada, et tuleb tegutseda kiiresti, kuna vahulahusti toimib ainult seni, kuni vaht pole veel kuivanud. Sellisel juhul tuleb plekk lahusega töödelda, ning peale juhises toodud tööaega proovida plekki eemaldada. Kindlasti tasub selle töö jaoks eelnevalt pleki ümbrus näiteks teipida, kuna alati peab arvestama, et ka lahusti võib mõnda materjali mõjutada ja nii võib tekkiv plekk olla veelgi suurem.

4. Elektrikaablite isoleerimine

Kui teostad töid elektrikaablite ümber, siis on väga oluline, et sinna ei pandaks tavalist vahtu, mis kaablite kuumenemisel võib süttida ja tule levikule kaasa aidata. Nendel töödel peate hoolikalt tagama, et kasutate spetsiaalset tuletõkke omadustega montaaživahtu. See tagab, et tulekahju ei levi kergesti ka läbi seina puuritud juhtmeavade naaberruumidesse.

5. Akende ümbruse isoleerimine vale vahuga

Üks töö, kus vahu kasutamine on väga levinud, on akna ümbruse õhutihedaks muutmine. Selle töö puhul on aga äärmiselt oluline, et mitte mingil juhul ei kasutataks kõrge paisumisvõimega vahtusid, kuna see võib kaasa tuua aknaraamide deformeerumise. Seega jälgi enne vahu kasutamist, et tegemist on kindlasti võimalikult madala paisumisvõimega ehitusvahuga. Akende paigaldamisel tuleks jälgida, et kasutatakse kiirelt tarduvat ja ühtlaselt tiheda vahustruktuuriga ehitusvahtu, et tagada akna ümbruse niiskus- niiskus õhukindlus.

6. Ehitusvahtu ei hoiustata püstolis

Kui olete lõpetanud oma töö, kuid kavatsete allesjäänud vahtu tulevikus kasutada, siis ei tohi seda kunagi püstolist eemaldada. Sellisel juhul kuivab vaht selle avas juba mõne tunni jooksul ja seda ei ole võimalik rohkem kasutada. Püstolis hoiustatuna on võimalik, et saad ka mõne tulevikutöö oma vahujäägiga ette võtta.

