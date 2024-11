Rannaküla romantika: moodne puidust rehimaja rebaseuru asemele

„Nagu ühele korralikule talumajale kohane, on terrassiharja all ruumi ühele suitsupääsukeste paarile. Vanarahvas pidas pääsukesi majalindudeks ja need pidid õnne hoidma“ täpsustab omanik. Mare, täielik sädeinimene, naine nagu orkester peab vajalikuks täpsustada: „Üldiselt ma taastan, mitte ei ehita. Aga seekord ei saanud, sest tegemist on pärandmaaga. Seda, mis on mõisa käest välja ostetud ja kus on juured, ei saa maha müüa! Nii olingi sunnitud nullist ehitama. Päris suur väljakutse oli!“.

Vaheterrassiga eraldatud peamaja ja külalistekambri lahendus rajaneb rehielamu lähenemisel: ühe katuse alla on paigutatud erineva funktsiooniga ruumid. Pikkade räästastega viilkatus, mis taluarhitektuuris au sees oli, võimaldab ka talvel ja halva ilmaga maja ümber kuiva jalaga liikuda ning pakub varju terava lõunapäikese eest. Kõrge viiluga katuselt langeb lumi ise ilma rookimata alla ning jätab käigutee ümber maja kõndimiseks vabaks. Nagu muiste on maja südameks suur kaminahi, mille soojusest piisab ka pakasega. Kiiret toasooja annab puupliit. Vesi tuleb salvkaevust, sest rannaäärsel loodusalal on pinnavesi parem kui puurkaevu vesi. Vana aja tarkusest on majal ka kelder ja sahver ning maja alla on mahutatud veel kuur kõige eluvajaliku hoiustamiseks kuni talvekartulini välja.

„Rebased olid maja asukoha heaks kiitnud, neil oli seal urg,“ selgitab maja omanik Mare Hunt . Teiseks tingimuseks ehituse alguses oligi, et tuleb ära oodata kuni rebased on pesitsemise lõpetanud ja jõuavad endale järgmiseks aastaks uue elukoha leida. Kaugele nad ei kolinud, mõnikümmend meetrit eemal maja kõrval luiteharjal on nende uus kodu. Rebasemäe on nende auks paiga nimi.

Mare selgitab, et maja paikneb Natura alal kus metsal lastakse oma elu omas rütmis elada, midagi ei raiuta ja seepärast ei kasutatud ehituseks kohapealset puitu. Puuliikide poolest jällegi on maja ehitatud täpselt samadest liikidest, millest koosneb ümbritsev mets: välisvooder on peensaetud kuusk, konstruktsioon mänd ja kuusk, sisevooder ja sisseehitatud mööbel läbini must lepp, põrand saar, abiruumid ja lihtsam mööbel kasevineer, kõik Eesti puidukodade poolt väärindatud (Treest, Fraxinus, Raitwood, Kohila Vineer). „Isegi soojustus on puidust: puitkiud-vill - see on küll pärit Saksamaalt, sest Eestis seda ei toodeta. Nii et võib julgesti öelda, et tegu on läbilõhki puitmajaga - kõik peale ahju, katuse ja vundamendi on puidust!“ teatab Mare, uhkusenoodiga hääles!

Omanik tellis Timbeco majatehasest karp-kinni lahenduse. Nemad tegid konstruktiivse projekti, valmistasid tehases detailid ja püstitasid karbi (konstruktsioon, katus, avatäited, välisvooder). „Professionaalne töö ja laitmatu juhtimine nii objekti- kui projektijuhi poolt! Ning kaasamõtlemine, see on tähtis. Näiteks puitkiud-villast polnud ma kuulnudki ja algselt oli plaanis hoopis tselluvill. Takkajärge olen soovituse eest tänulik, sest maja on ka tormise ilmaga väga vaikne ja peab hästi sooja,“ kiidab Mare „Võtmed-kätte lahendus ei tundunud aga kuidagi mõistlik, liiga palju oli erisoove ja -materjale, rahakott jäi ka õhukeseks. Edasi sai ehitusega liigutud pikkamisi, iga töölõigu jaoks oli oma meeskond, nii palju kui jaksu ja oskust oli sai ise ja sõprade-laste abiga tehtud“.