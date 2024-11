Rannaküla romantika: moodne puidust rehemaja rebaseuru asemele

Mare selgitab, et maja paikneb Natura alal, kus metsal lastakse omas rütmis elada, midagi ei raiuta ja seepärast ei kasutatud ehituseks kohapealset puitu. Puuliikide poolest jällegi on maja ehitatud täpselt samadest liikidest, millest koosneb ümbritsev mets: välisvooder on peensaetud kuusk, konstruktsioon mänd ja kuusk, sisevooder ja sisseehitatud mööbel must lepp, põrand saar, abiruumid ja lihtsam mööbel kasevineer, kõik Eesti puidukodade väärindatud (Treest, Fraxinus, Raitwood, Kohila Vineer). „Isegi soojustus on puidust: puitkiud-vill - see on küll pärit Saksamaalt, sest Eestis seda ei toodeta. Nii et võib julgesti öelda, et tegu on läbilõhki puitmajaga - kõik peale ahju, katuse ja vundamendi on puidust,“ teatab Mare, uhkusenoodiga hääles.