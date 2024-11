ENNE JA PÄRAST | Kuidas vanavanaema toast sai 10-aastase neiu unistuste magamistuba

Hoiuruumi pole kunagi liiga palju

Sisekujundaja märkis, et kui eri mööbliesemete kombinatsioon hoolega läbi mõelda, unustamata seejuures ka toa stiili ja funktsiooni, saab ühtse ja praktilise lahenduse luua ka ebatavalises ruumis. Näiteks selles toas on kaks ust, aken ja ahi, mis tähendab, et vabu suuri seinapindu on vähe, kuid noorele neiule hubase ja praktilise pesa loomine on siin siiski täiesti võimalik.