Lummavalt lihtsad puitmajad keset loodust

Kompleks koosneb neljast hoonemahust: kahest puhkemajast, peamajast suure köögi ja terrassiga ning saunamajast. „Hooned on puitkonstruktsiooniga ning nelja maja fassaad ja terrassid on kaetud ökoloogilise ja keskkonnasäästliku Kebony männipuiduga, mis on läbi patenteeritud töötluse saavutanud kaks korda suurema tugevuse ja kestvuse ning on lisaks hooldusvaba. Algne pruun värvitoon on ajas muutuv ja omandab vananedes elegantse hallika tooni“ selgitab arhitekt Mari Hunt.