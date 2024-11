Rae gümnaasium ja Tuule spordihoone esindavad lennukat puidust kooliarhitektuuri

Žürii esinaise arhitekti Mari Rassi (Arhitekt Must) sõnul sai määravaks just see, et Rae gümnaasiumis on puitu läbivalt mitmekülgselt kasutatud ja lahendused on kestlikud: puit fassaadil on räästa all. Seal, kus räästas puudub, pole välitingimustes puitu kasutatud. „Koolimaja on keerukas avalik hoone, kõrgendatud nõudmised on nii tuleohutusele kui ka helile, samuti kaasaegse ja kaasava õpikeskkonna ootustele ning hoone kompaktsusele ja ruumide ristkasutusele. Rae gümnaasium on väga hea näide kõrgetasemelisest ja uuenduslikust puitarhitektuurist,“ ütles Rass.