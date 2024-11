Hubane talveaed mändide all

Pererahvas unistas juba aastaid lisaruumist, kus oleks võimalikult palju loomulikku valgust ja mis ühtlasi toimiks praeguse elutoa pikendusena, sest külaliste võõrustamist on selles majapidamises omajagu. Talveaias on tunne, et oled õueterrassil, kuid samal ajal vihma ja tuulte eest kaitstud.

Tegu on juba olemasoleva hoone juurdeehitusega, millel suurust 30 ruutmeetrit. Esmalt lihtsa projektina tundunud idee osutus aga palju keerukamaks ja detailirohkemaks. Otsustati kaasata sisekujundaja. Margit Grünthal ja Kadri Unt (Kodudisainer.ee) pakkusid esmalt välja üldkontseptsiooni, mis ei oleks lihtsalt klaasist kasvuhoone, vaid hubane-tubane ruum. Koostöös ehitaja ja arhitektiga said kõik tehnilised võimalused paika loksutatud.

Otsustamist vajavaid küsimusi oli palju. Õnneks sai talveaia ehitada maja sellele poolele, kus on loodus kõige lopsakam ja metsikum. Ilmakaarte järgi sobis see samuti. Samas maja küljes on teisel korrusel väljaulatuv rõdu, mis jääks talveaia kohale; ära pidi mahutama ka avara laiuva terrassi – kõik need nüansid oli vaja tervikuks saada. Oli palju arvutusi ja arutlusi, et saada soovitud kuuemeetrist ukseava terrassipoolsesse külge. Kõige olulisem – hea ehitaja – oli olemas.