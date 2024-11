Ruumikujundaja soovitused: millega täita tühja seinapinda?

Esimene ja kõige ilmselgem – riiul. Siinkohal pean silmas väikese sügavusega seinale kinnitatavaid riiuleid, millele saab asetada mida iganes kergemat: pildiraamid, kunstiteosed, ilusa kaanega raamatud, dekoratiivsed kandikud, lapikud vaasid, seinakellad, küünlajalad.

Pilgupüüdja

Häid leide on nii soodsamas hinnaklassis kui ka kallima disaini hulgas. See on ideaalne viis kaunistada seina, mis igatseb endale midagi „selga“. Riiulid saab üles ehitada nii-öelda ujuva riiuli (ingl floating shelf) põhimõttel, kus kinnitusi ei jää näha, või vastupidi – valida silmapaistvad kandurid. Tasub meeles pidada, et sellisele dekoratiivsele riiulile võiks asetada visuaalselt kauneid asju, mis pakuvad silmailu ega aja üldpilti liiga kirjuks. Võib juhtuda, et kompositsioone tuleb natukene sättida ja asjade asukohtadega mängida. Mõned toredad leiud.

Jaanus Orgusaare loodud skulpturaalne riiul COMB on ühtaegu nii kunstiteos kui ka praktiline mööbliese.

Praktiline nagi

Üheski kodus ei saa olla liiga palju riputusruumi, seega teine nutikas valik on nagi. Esikus saab selle otsa kiirelt riputada näiteks koti, vihmavarju, jope või koerarihma. Ka magamistoas ja vannitoas on nagi asendamatu kaaslane, kui näiteks kummuti peale kipub kogunema kuhi hommikumantlitest ja vannitoas vedelevad rätikud üle dušiklaasi. Ägeda nagina võid kasutada ka kapinuppe, kui need on piisavalt suured. Nagid ei pea olema korrapäraselt rivis, vaid võivad seinal paikneda maitseka lohakuse-kaootilisusega.

Peeglike-peeglike seina peal