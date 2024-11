ENNE JA PÄRAST | Kuidas väikesest magamistoaprojektist sai terve korruse ümbersünd

IKEA sisekujundaja Hannele Saagpakk võttis väljakutse luua Pelgulinnas asuvasse kahekorruselisse korterisse uus hubane magamistuba põnevusega vastu. Et kodu teisel korrusel pole palju ruumi, tuli kõigepealt välja nuputada, kuhu magamistoale üldse koht leida. Pärast järelemõtlemist otsustas sisekujundaja vanemate ja tütre magamistoad ära vahetada. Lisaks sellele tegi ta tubadevahelisest ruumist kodukontori, kus on toimetamiseks ruumi ka lapsele.

Panipaiku saab paigutada kõikjale

Hakates kodu ümber kujundama, tasub esiteks mõelda selle üldplaneeringule: millised ruumid kus asuvad, milleks neid kasutatakse, ja kas kõigel vajalikul on oma koht. Näiteks Kristini perel nappis hoiuruumi – pere kodus polnud korralikku garderoobisüsteemi ega häid võimalusi riiete hoidmiseks. Sisekujundaja lahendas selle mure, muutes ruumide asukohta ja lisades mitu nutikat hoiulahendist.

„Hoiuruumi silmas pidades valisin vanemate magamistuppa voodi, mille on all kastid, kuhu saab panna suveteki, lisapadjad ja vahetuslinad,“ ütles sisekujundaja. Veel paigutas ta siia nurgariidekapi, mille klaasuksed ja peegelpaneel teevad toa näiliselt ruumikamaks. Ja et hoiuruumi oleks veelgi rohkem, on toas ka kummut.

Endisest ruumidevahelisest läbikäigualast tegi Hannele kodukontori, kus tööpinnad on kahel tasandil – üks vanematele ja teine lastele. Kirjutuslauakombinatsioonid valiti sellised, kus on võimalikult palju sahtleid ja kapiruumi. Valminud lahendust on võimalik ka muuta, näiteks lapse laua aluseid hoiukorve saab vahetada teist värvi või suuruses korvide vastu, mis tähendab seda, et lapse kasvades kasvab mööbel koos temaga.

Isikupäraste detailidega kodu