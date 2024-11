Walk-in-garderoob on nägus ja praktiline

Paljud unistavad korralikust walk-in-garderoobist ja pole ka ime. Üks selle lahenduse suur pluss on see, et saad hoida kõik rõivad ja muu ladustamist vajaliku eraldatud kinnises ruumis. Teiseks, walk-in-garderoobis saab katta kogu seinapinna riiulisüsteemidega, mis võimaldab kasutada ära kogu võimaliku ladustamispinna, sageli ka kasutuseta jäänud kitsad nurgad. Aga millest siis alustada?

Vaata ruumilahendused kriitilise pilguga üle

Kui su kodus leidub piisavalt ruumi, on walk-in-garderoobi loomine väga mõistlik. Eriti hea mõte on see paigutada kohta, mis ehk igapäevaseks kasutamiseks ei sobi, näiteks madalasse katusealusesse, aga miks mitte ka lihtsalt ruumikasse magamistuppa. Võimalik, et soovisid alguses endale suurt magamistuba, kuid siis avastasid, et sa ei veedagi seal eriti palju aega. Kui nüüd on seetõttu ruumi üle, tasub hakata mõtlema, kas üleliigse ruumi saaks hoopis garderoobina ära kasutada. Vahel piisab selleks vaid voodi taha eraldava seinajupi ehitamisest, mille taha saab siis sobivas mõõdus kapipinna disainida.

Kui sul on aga suurem kodu, siis võiks ehk walk-in-garderoobiks muuta mõne tühjana seisva toa? Näiteks seisavad paljudel tühjana täiskasvanuks saanud laste toad, meenutades laste noorusaega, aga tegelikult on tõenäosus, et lapsed sinna tagasi kolivad, väga väike. Ehk pakuks ruum rõõmu nüüd hoopis ühe tõeliselt mahuka walk-in-garderoobi ja buduaarina? Unistada tasub suurelt!

Millele kapipinda disainides mõelda?