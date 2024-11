Spetsialist: ainult garantiile ei tasu lootma jääda

1. Millised tööd on uusarendustes kaetud garantiiga, milliste probleemide korral läheb vaja isiklikku kindlustust?

Domus Kinnisvara arendustes on ostjal kaks kaitset: õigusaktidest tulenev müüja vastutus ja lepingus kokku lepitav garantii. Teatud osades need dubleerivad teineteist, kuid lepingulise garantii olemasolu ei vähenda kuidagi õigusaktidest tulenevat müüja vastutust, vaid loob protseduurilise selguse, kuidas ehitus-tehnilisi kvaliteediküsimusi lahendatakse. Näiteks see, et kaheaastase garantiiperioodi lõpus vaadatakse hoone ja ruumid üle, kirjeldatakse probleemid ning nendega tegeletakse garantiiperioodi lõpus. Aga sõltumata garantii olemasolust on kindlustus ikkagi vajalik ja mõistlik, sest kindlustus katab riske, millel pole ehitusliku kvaliteediga mitte mingit pistmist. Korralikult tehtud kindlustus katab ka neid ehituslikke probleeme, mis ei ole garantiiga kaetud (näiteks vale kasutamise või majandamisega põhjustatud tehnilised probleemid).