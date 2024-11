Loo lõõgastav koduspaa, kus saad nautida mõnusat olemist

Ingrid, millised on Teie soovitused koduse lõõgastusala kujundamiseks?

Vannitoa/pesuruumi kujundamine võiks alata oma vajaduste, harjumuste ja soovide kaardistamisest. Siit tulevad ka esmased märksõnad: funktsionaalsus ja mugavus. „Vanniinimene“ peab saama endale vanni ja "dušiinimene“ kõik vajalikud mugavused, et võtta lõõgastavat või kosutavat dušši.

Mida peab silmas pidama, kui vannituba on väike või mida hoopis siis, kui ruumi on palju?

Mõlemal juhul tuleb leida optimaalsete mõõtudega tooted. Väikeses ruumis on eriti tähtis otsustada, millised funktsioonid peavad olema kaetud.

Me näeme tihti, kuidas otsitakse kõike kõige väiksemat, aga kui hakkama mõõte vaatlema, selgub, et tegelikult mahub kõik normaalmõõdus. Oleme soovitanud selge pildi saamiseks maha teipida toodete reaalsed mõõdud või teha papist šabloone, et mõista paremini tegelikku olukorda. See võib olla meeldivalt üllatav, kui kõik tooted pole valitud väikesed.

Täpselt sama kehtib suures ruumis. Ilmtingimata ei ole vaja suurde ruumi soetada kõike kõige suuremat. Pigem võiks ruumi kasutada lisaks erinevate funktsioonide katmiseks, ka panipaikade loomiseks, et saaks kõik vajalikud tarvikud pesuruumis käepärast hoida.

Millised on aegumatu interjööriga vannitoa elemendid?

Lihtsus, funktsionaalsus, mugavus. Ajatut keskkonda luues võiks kõik see, mis on põrandas või seinas kinni – plaadid, sankeraamika ja -tehnika – olla valitud pigem mitte hetketrende silmas pidades. Keskenduda sellele, mis on läbi aegade pildis püsinud. Need on valge keraamika ja kroomid või terase toonis segistid. Aksessuaaride ja tekstiiliga, aga ka valgusega annab luua sellisesse ruumi uusi meeleolusid ja on lihtsam vajadusel ka välja vahetada ühte või teist elementi.

Ei saa üle ega ümber ka trendidest – mis meid uuel aastal vannitubades ees ootab?