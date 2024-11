Cappuccino toonis interjöörid... Vaata ideid!

Täna on rahvusvaheline cappuccino päev. Kohvi me pakkuda ei saa, kuid paljudele meeldib cappuccino toonis interjöör, mis on ajatu valik ja ka üha populaarsemaks muutumas - näiteks japandi või boho stiili viljeledes. Cappuccino tooni kasutatakse nii väikestes kui ka suurtes ruumides, et luua intiimsem ja rahulikum meeleolu. Toome teieni mõned ideed ja näited.