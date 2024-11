Aasta puitehitis 2024 võidukad on selgunud

Konkursi žürii esimehe Mari Rassi sõnul on loodud lahenduse puhul läbivalt fookus puidu mitmekülgsel kasutamisel ja kestlikkusel: puit fassaadil on räästa all, kus räästast pole, seal pole välitingimustes puitu kasutatud. „Koolimaja on keerukas avalik hoone, millel on kõrgendatud nõudmised nii tuleohutusele kui helile, samuti kaasaegse ja kaasava õpikeskkonna ootustele ning hoone kompaktsusele ja ruumide ristkasutusele. Rae gümnaasium on väga hea näide kõrgetasemelisest ja uuenduslikust puitarhitektuurist!“ lisas Rass.

Võidutöö ühe autori, arhitekt Martin Tago sõnul pakub puidust uus koolihoone õpilastele ja õpetajatele inspireerivat ja kutsuvat keskkonda, kus valitseb hubane ja soe atmosfäär. „Puit rõhutab pühendumust jätkusuutlikkusele ja kestlikkusele, mis on olulised märksõnad ka kohaliku hariduse arendamisel,“ ütles Tago. Koolimajas on puitu kasutatud läbivalt. Põhikonstruktsioonides on omavahel kombineeritud clt paneele, liimpuitposte- ja talasid, välisviimistluses laudist. Interjööris on konstruktsioonipuitu oskuslikult ja intelligentselt lõimitud teiste materjalidega tekitades mõnusalt puiduse, samas rahuliku ja inspireeriva õpikeskkonna. Loodud ruum soodustab ja innustab õppimist ning omavahelist lävimist!

Arhitektid: Raivo Kotov, Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago – KOKO arhitektid

Maastikuarhitekt: Eleriin Tekko – KOKO arhitektid

Sisearhitektid: Raili Paling, Kadri Kaldam ja Liis Lindvere – KOKO arhitektid

Insener: Tom Arula, PCC Projekt

Ehitaja: Merko Ehitus Eesti

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

„Hoone tõestab ilmekalt, et puitu saab tõesti kasutada igasuguse funktsiooni ja suurusega hoonete rajamiseks. Senised teadmised ja kogemused kaasaegsete avalike puidust hoonete ehitamisest on andnud võimaluse pakkuda aina paremaid tehnoloogilisi lahendusi kõigi võimalike probleemide tarbeks“ võttis žürii hinnangu võidutööle kokku võistluse korraldaja Anni Martin.