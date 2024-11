Sisekujundaja Britta Kodres soovitab, kuidas valida seinavärve

Oma värvide leidmine

Kui plaanid koduloomist, on esimene samm enda eelistatud värvipaleti leidmine. Küsi endalt: kas eelistad pigem soojasid või külmi toone? Kas sulle sobivad pigem beežid või hallikamad toonid? Need küsimused aitavad sul välja kujundada üldise värvipõhja, millele saad lisada aktsentvärve, et luua tasakaal ja tuua ruumile iseloomu. Abiks on kindlasti ka Pinterest, kust näidispiltide põhjal valik teha. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav värvilahendused läbi mõelda enne, kui alustad remonti, et vältida emotsioonide põhjal tehtud kiirustavaid otsuseid. Minu üks lemmikuid soe hallikas-valge on Tikkurila F487 ning jällegi soe särav valge Tikkurila F503. Kui aga eelistad põhjamaises hallis kliimas veel soojemat valget, siis katseta Tikkurlia Y456 tooni.

Värvid on tugevalt seotud emotsioonidega ja seetõttu on tähtis usaldada oma sisetunnet. Värvivalik peaks lähtuma sellest, mis sind tõeliselt kõnetab ja rõõmustab, mitte hetke trendidest. Tundlik ja teadlik värvivalik aitab luua ruumis harmooniat, tuues esile rahu, inspiratsiooni või rõõmu – vastavalt sinu eelistustele.

Värvide mõju ruumile

Kui soovid, et ruum jääks avar ja valge, siis on soovitatav kasutada heledaid toone, kombineerides neid üksikute efektseintega. Minu maitse järgi võiks igas ruumis olla vaid üks efektsein, mis toob ruumi isikupära ja värskust, samal ajal kui ülejäänud seinad loovad tasakaalu. Seda tasakaalu on oluline hoida, sest lisaks seintele on ruumis palju muid värve – mööbel, dekoratsioonid, mänguasjad ja raamatud, mis kõik mõjutavad ruumi üldist tunnetust.

Tihti on ilus siduda kogu kodu ühtse põhitooniga, mis ulatub koridoridest elutuppa ja isegi vannituppa või magamistuppa. Selleks sobivad ideaalselt neutraalsed toonid, näiteks helehall, valge või helebeež. Nende kõrvale saab vastavalt ruumi iseloomule lisada erksamaid aktsentvärve ja mustreid, luues nii terviku, mis on harmooniline ja ühtlane, kuid siiski isikupärane.

Looduslähedased värvid ja tekstuurid