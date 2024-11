Sisearhitekt ja disainer Yana Molodykh on loonud mõnusa ning hubase sisekujunduse ajaloolises Podili elurajoonis Kiievis. Oma uude koju tellis interjöörilahenduse pere, kes on end muidu sisse seadnud äärelinnas, kuid veedab nädalavahetuseti väga palju aega just kesklinnas. See annab võimaluse sukelduda sotsiaalsesse kultuuriellu ja seetõttu otsustati soetada ka mugav linnakodu.