Kuidas muuta köök lihtsate võtetega elegantsemaks

Köögi tagasein – milline valida?

Keraamiline plaat

Keraamiline plaat on üks levinumaid köögi tagaseina viimistlemises – plaati on lihtne puhastada ja plaaditud sein on vastupidav ka karmimatele puhastusvahenditele. Lisaks on keraamiliste plaatide valik niivõrd suur ja lai, et igaüks võib leida endale sobiva värvi, disaini või suurusega plaadi. Parem on vältida liiga pisikesi variante ja eelistada suuremaid plaate. Mida tumedam ja matim on plaadi pind, seda rohkem paistavad veepritsmed sellelt välja.

Looduskivi

Ehtne marmor on poorne materjal ja reageerib hapetele (puuviljad, mahl, kohv, alkohol, salatikaste jne). Kui happeline vedelik satub marmorile, hakkab see pinda söövitama. On olemas ka spetsiaalseid vahendeid, mis aitavad marmori poorset pinda sulgeda, kuid kindlam on eelistada marmoriga äravahetamiseni sarnast marmorimustrilist kunstkivi kvartsi. Looduskivist on parim valik graniit, mis on vastupidav ka hapetele ja seebile ning seda on lihtne puhastada. Graniidiga võib saavutada ülimalt stiilse tulemuse.

Mikrotsement

See sobib nii kipsist kui ka kivist seinale ning tänu õhukesele kihile on mikrotsementi võimalik kanda vanade ja uute pindade peale, sealhulgas eelnevalt plaaditud seinale. Materjal on kergesti puhastatav ja vetthülgav ning hea vuugivaba alternatiiv keraamilisele plaadile. Toonivalik on mikrotsemendil rikkalik.

Klaas

Klaasiga saab kaitsta mõnda muud viimistlust, mis ise vett ei kannata – näiteks tapeeti. Nõuab järjekindlat puhastust ja hooldust, sest päikese käes kipuvad kriimud, katlakivi ja kuivanud veepiisad silma hakkama. Kindlasti tasub klaasi kasuks otsustades jälgida, et klaasi ja seina vahele ei jääks kogemata vaba ruumi, kuhu hakkab kogunema tolm jm.

Puit