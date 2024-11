Toataime valgusvajadus, kastmine ja palju muud olulist sügistalvisel perioodil

Valgusvajadus ja tehisvalgus

Valgusvaesel ajal saavad toataimed vähem looduslikku valgust, mis võib nende kasvu ja fotosünteesi aeglustada. Üks tõhusamaid viise taimede valgusvajaduse kompenseerimiseks on tehisvalgustus. Selleks sobivad kõige paremini spetsiaalsed päevavalgust imiteerivad taimelambid. Need lambid peaksid olema taimedest 30–50 cm kaugusel ja olenevalt taimeliigist valgustavad neid vähemalt 12–16 tundi päevas. Hea valik on LED-lambid, kuna nad on sobiva valgusspektriga ja energiasäästlikud.

Temperatuur ja niiskus

Küttehooajal on paljudes kodudes õhk kuivem ja see võib taimede heaolu häirida. Kuna taimed eelistavad enamasti niiskemat keskkonda, võiks kuiva õhuga kodus kasutada õhuniisutit või asetada taimed veeanumate lähedale. Samuti on oluline jälgida, et toatemperatuur ei langeks alla 15–18 kraadi, kuna liiga jahe õhk võib taimedele stressi tekitada. Temperatuurikõikumiste vältimiseks tuleb taimed radiaatoritest ja tuuletõmbusest kindlasti eemal hoida.

Kastmine ja väetamine

Sügisel ja talvel vajavad taimed vähem vett. Liigne kastmine võib viia juuremädanikuni, mis on paljude taimede surma põhjus. Taimi tuleks kasta siis, kui mulla pealmine kiht on kuivanud. Võib kasutada ka veepritsi, et lisada taimele niiskust ilma juuri üle kastmata. Väetamine pole sügistalvel enamasti vajalik, kuna taimed on puhkeseisundis ja nende kasv aeglustub. Kui siiski tundub, et oleks vaja taimi väetada, tuleks kasutada pigem nõrka väetiselahust ja väetada ainult kord kuus.

Lehtede hooldus ja puhkeseisund

Taimede lehtedele kogunev tolm võib takistada valguse jõudmist taime kudedesse. Lehti tuleks regulaarselt pehme niiske lapiga puhastada. Samuti on oluline arvestada, et paljud toataimed vajavadki puhkeaega. Kui taim aeglustab kasvu või laseb mõned lehed maha, võib see olla märk sellest, et taim vajab puhkust. Sellisel juhul tasuks kastmist vähendada, et taim saaks rahulikult puhkeperioodi üle elada.

Kahjurite ennetamine