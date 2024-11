INTERVJUU | Mööblidisainerite Mirjami ja Markuse sahinad

Milliseid emotsioone võit kaasa tõi?

Võit tõi kaasa suure rõõmu, sest juba disainiõpingute ajal mõtisklesime, kas meiegi võiks selle auhinna võita ja millise toote eest. Suur au, et rahvusvaheline žürii meie potentsiaali nii arvukate kandideerivate tööde hulgast märkas. Sest Bruno on meile kui mööblidisainerite ainus tunnustus Eestis.

Miks otsustasite just „Sahina“ Bruno auhinnale esitada?

Kas olite võiduks valmis? Kes konkurentidest teile endale silma jäi?

Kuidas on teie teekond disaineritena kulgenud? Mis teeb rõõmu ja mis võib-olla tuska meie disainimaailmas?

Mirjam: 2022. aastal lõpetasime koos Pallase mööblidisaini eriala ja samal aastal kandideerisime oma lõputöödega toonasele Bruno tootedisaini auhinna konkursile. Mõlemad tööd jõudsid teise vooru näitusele ning Markuse lõputöö tool sai elukeskkondliku toote disaini kategoorias ära märgitud. Meil on hea meel, et selle lühikese disaineriteekonna jooksul oleme saanud jääda oma põhimõtetele kindlaks, seda on märganud ja tunnustanud edasimüüjad ning väärt kliendid. Aina rohkem näeme, et väärikatel viisidel valminud tooted lähevad korda, ja veelgi suuremat väärtust lisab, kui huviline on seda toodet saanud kursusel ise valmistada.