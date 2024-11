Millised plaadid koju valida? Ülevaade messilt Cersaie 2024

Seega ei ole üllatav, et Cersaie parima disaini auhinnaga pärjati Federica Biasi poolt Decoratori Bassanesi jaoks disainitud kollektsiooni Wă, mis on saanud alguse Hiina-reisi mälestustest ja sealsetest maaküladest ning iseloomulikest kivikatustest, kus ebakorrapärased savist katusekivid on laotud üksteise peale. Neid kumeraid katusekive ja ehedat savipinda meenutab ka looduslähedases toonis Wă mosaiik.

Samu väärtusi toetav Japandi stiil on esindatud Kronos Ceramiche tsementkrohvi meenutavas seerias Materia. Lihtsad ja ehedad pinnad ning trendikad värvid ühendavad Jaapani ja Skandinaavia esteetika ning on maitsekalt tasakaalus. Siledale pinnale ja lihtsale välimusele pakuvad vaheldust vahvelkäterätikut meenutava struktuuriga seinaplaadid ja samas toonis mosaiigid.

Sarnase iseloomuga on ka Ragno uus seeria Tiempo. Põrandaplaate täiendab seinaplaatide kollektsioon, kus siledale pinnale pakuvad kontrasti tugevalt reljeefsete triipudega plaadid. Atlas Concorde esitles oma nägemust Boost Icori nime all. Ühtlase ilmega plaati ilmestavad Boost Expressioni seeria 3D-dekoorid, kus värvid ja tekstuurid on jätkuvas dialoogis materjalide ja ruumi, valguse ning kujuga. Põnevate lahendusteni on viinud arhitekt ja disainer Elisa Ossino kaasamine – tulemuseks on ümardatud servadega ribad ja ümmargune mosaiik, reljeefne rõngastega plaat, teraline struktuur ja pulkade motiiv.