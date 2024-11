ENNE JA PÄRAST | Pisikesest nõukogudeaegsest suvilast sai renoveerimise käigus avar loft-tüüpi maja

Kui Priit Kanter ja Liina Liesment mõned aastad tagasi endale Muraste looduskaitseala vahetusse lähedusse suvila ostsid, ei osanud noored aimatagi, et plaanitud värskendusremondist saab pikk ja põhjalik renoveerimine. Tööde käigus selgus, et pisiremondist lihtsalt ei piisa ning ette võeti katsumusterohke teekond. Tulemuseks on tõeline pärl, mis on suures osas endi kätetöö.