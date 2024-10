ENNE JA PÄRAST | Sisekujundaja andis uue elu nõukogudeaegse kortermaja päevinäinud köögile

Ines on juba ammu unistanud ilusamast ja mugavamast köögist. Köögi sisustus on päevinäinud, selle funktsionaalsus jätab soovida ja siin pole kuigi palju panipaiku. Köögikappide uksed on viltu vajunud ja laelamp seisab oma kohal vaid ausõna peal. Samuti napib köögis nii hoiuruumi kui tööpinda.