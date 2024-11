VIDEO | Inimesed ei oska õigesti kasutada rikkevoolukaitset. Mis on rikkevoolukaitsme ülesanne ja kuidas see toimib?

Rikkevoolukaitsme peamine ülesanne on see, et takistada elektrilöögi jõudmist inimeseni, kui näiteks juhtub olema isolatsiooni rike või tekib süsteemis muid probleeme. Tavaline kaitseautomaat lülitub tööle alles siis, kui on otsene lühis või kui tekib süsteemis ülekoormus. Rikkevoolukaitse sekkub juba varem, kui tunnetab isolatsiooni halvenemist. Rikkevoolukaitse peab olema kõikide pistikupesade ees, eriti niisketes tingimustes. Nii välditakse ohtu oma tervisele ning ka võimalikku tulekahju teket.