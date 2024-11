Vale hooldus rikub põranda! Kuidas on õige puitpõrandat hooldada?

Puitpõrand on viimastel aastatel muutunud üheks eelistatuimaks põrandakatteks. Ja pole ka imestada miks - puit on jala all soe ja mõnus, näeb interjööris alati kena välja ja naturaalse materjali vastu lihtsalt ei saa! Kui soovid, et puitpõrand säilitaks oma kauni väljanägemise, on vaja selle eest ka regulaarselt hoolitseda. Vaatame lähemalt kuidas puidu eest hoolt kanda ning milliseid vigu oleks targem vältida.