Novembriski saab veel aias toimetada. Mis on vaja ära teha?

Riisu kokku viimased lehed

Aeg on kokku riisuda viimased puulehed ja laotada need näiteks marjapõõsaste ümber, kus need kaitsevad külma eest ja muutuvad kõdunedes toitaineterikkaks mullaks.

Viimased niitmised ja aiatööriistad talveunne

Valmista ette peenrakohad

Kui soovid järgmisel aastal teha uusi peenraid, tasub juba praegu need kinni katta kile või multšikihiga, et kevadel seal umbrohi vohama ei hakkaks.

Pista lillesibulad mulda

Sügistalvine aeg on ideaalne, et kevadise lilleilu nautimiseks pista mulda lillesibulad, nii on lootust aia päikesepaistelisemates paikades juba veebruaris või märtsis esimesi kevadekuulutajaid näha. Eestlaste armastatuimad kevadised sibullilled on olnud läbi aegade lumikellukesed, märtsikellukesed, siniliiliad, krookused, tulbid ja nartsissid. Nartsissid ja lumikellukesed vajavad kõrgemat temperatuuri ja varasemat istutamist (juba alates augustist), krookused, tulbid, hüatsindid ja laugud kasvavad aga rõõmsalt veel nullkraadises mullaski.