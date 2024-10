1. Tillandsia ehk õhutaim

Hallika varjundi ja sametiste lehtedega tillandsia on põnev taim — nagu vihjab ka tema hüüdnimi “õhutaim”, on ta suuteline kasvama ja elama ilma mullata. Eluks vajaliku niiskuse ammutab ta hoopis õhust. Mida veel ühelt toataimelt tahta? Ära jääb tüütu mullaga mässamine ja ümberistutamine. Selle asemel saad oma taime eksponeerimisse läheneda hoopis suurema loomingulisusega — pane see sobivasse kohta rippuma või aseta kividega kaunistatud pinnale. Võimalusi on lõputult!