Kas puit vallutab ehitusmaailma? Arhitektid: see on kiire, jätkusuutlik ja kasumlik

Puit on hea ehitusmaterjal eelkõige seetõttu, et see seob süsihappegaasi. Tavaliselt on puidul ka lühike tarneahel, sest kasutatakse kohalikke materjale. Lisaks mõjuvad puitehitised- ja konstruktsioonid koduselt. „Puit loob meeldiva ja tervisliku keskkonna, mis tõstab elukvaliteeti ning muudab ruumid hubasemaks ja soojemaks,“ ütles Snøhetta esindaja ja arhitekt Patrick Lüth. Snøhetta on Norra arhitektuuribüroo, mille kuulsamate tööde hulka kuuluvad Alexandria raamatukogu Egiptuses, Norra Rahvusooperi ja Balleti hoone Oslos ning 9/11 memoriaal New Yorgis. Snøhetta on silma paistnud uuenduslike arhitektuuriliste lahendustega, pühendudes keskkonnasõbralikule ja jätkusuutlikule arhitektuurile.

Piirangud ja regulatsioonid

Üks peamisi kaalutluskohti puidu kasutamisel suuremate ehitiste rajamiseks on tuleohutuse tagamise võimalikkus: regulatsioonid erinevad riigiti. Lüth tõi näiteks, et Viinis asub 82 meetri kõrgune puidust ehitis, samas kui Bratislavas ei tohi puitmajade kõrgus olla üle kahe korruse. „Need kaks linna on teineteisest 70-80 kilomeetri kaugusel, tuli ei erine kahes linnas,“ selgitas Lüth. Ta lisas, et kõige suuremaks väljakutseks puitarhitektuuri juures ongi piirangud ja regulatsioonid. Sarnased mured kaasnevad puithoonete ehitamisega ka Eestis.

Šveitsis on paindlikud tuleregulatsioonid, mistõttu on sealne puitarhitektuur tugeva konkurentsiga. Puidust ehitatakse moodulmaju, büroohooneid ja muuseume. Studio Guggeri arhitekt Harald Schmidt selgitas, et betoonist saab küll pea kõike ehitada, kuid puitkonstruktsioonide puhul on oluline panustada detailidele. Ta usub, et betoon ei ole ainus lahendus: „See on meie kohustus kasutada teisi alternatiive, kui see on projekti puhul võimalik.“

Hinnamüüdid vajavad kummutamist