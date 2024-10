Õhksoojuspump toob kaasa suured elektriarved? Lükkame ümber viis levinud müüti

See arusaam pärineb vanemate ja vähem tõhusate õhksoojuspumpade aegadest. Kuigi on tõsi, et õhksoojuspump on mõeldud toetavaks kütteks ja sobib kõige paremini elamisse, kus põhiline kütteallikas on juba olemas, siis kaasaegsed mudelid on väga efektiivsed ja püsivad töökindlad ka miinuskraadide juures.