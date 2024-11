Kodu näeb igav välja? Sisekujundaja jagab nippe, kuidas interjöör isikupärasemaks muuta

Kaasaegne interjöör rõhutab sageli minimalismi, kuid oluline on meeles pidada, et igal kodul on rääkida ainulaadne lugu. Seetõttu soovitab sisekujundaja luua kodule oma unikaalne nägu ning eksperimenteerida sisustusdetailidega, mis kõige paremini sinu enda elustiili peegeldavad.