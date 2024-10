Valgusega pimedasse aega! Lihtsad ja efektsed nipid kodu valgustamiseks

Ruumi valgustamisel on kindlasti soovitatav kasutada rohkem kui ühte valgustit, koduses miljöös on kõige igavam lahendus ühest punktist tulev valgus. Mida rohkem on ruumis valguspunkte, seda lihtsam on reguleerida valgust vastavalt soovidele ja vajadustele. Kombineerige julgelt seina-, lae- ja põrandavalgusteid ka põrandasse või seina süvistatavate valgustitega ning LED valgusribadega. Neid erinevat tüüpi valgusteid saab omakorda sobitada vastavalt sellele, kas nad annavad üld-, kaudset või suunavat valgust.