Mõni köök lausa nõuab köögisaart ja iseenesest on see väga praktiline mööbliese kodudes, kus söögituba asub köögist eraldi, aga köögis oleks ikkagi soov vahel millelegi nõjatuda või korraks maha istuda, et kiire kohv ja võileib teha. Kui peres elab kaks inimest, pole ju sellepärast mõtet omada söögilauda nii köögis kui ka söögitoas, kus juba suurema seltskonnaga külaliste seltsis õhtusööke nautida. Lisaks sellele, et köögisaar täidab pisikese söögilaua funktsiooni, saab sinna mahutada päris hulga potte-panne ja muud köögikraami, mille jaoks pole pinda mitte kunagi ülearu.