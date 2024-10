TEE JÄRELE! Ilmetu männipuidust kummut sai tõeliselt värvika kuue

Männipuidust kummut on interjööris igati praktiline ese — on ju tegu täispuidust asjaga, mille eluiga on kordades pikem, kui saepuruplaatidest valmistatud mööblil. Samas seostub männipuidu naturaalne ilme paljudele ajast ja arust 1990-ndate sisustusega ja tihti vahetatakse sellest kümnendist pärit mööbel uue ja trendikama vastu. Kindlasti ei tasu aga väärtuslikku kraami elamisest välja visata, sest pintsli ja värvi abil on võimalik pea igast mööbliesemest midagi tõeliselt lahedat välja võluda. Tutvustame lähemalt ühte projekti, mille käigus üks lihtne kummut mõnusalt efektse kuue sai.