FOTOD | Pisike kodu, mis on kujundatud lummavas sinises koloriidis

Väheste ruutmeetritega elamist kujundades on sagedaks soovituseks kasutada viimistluses põhivärvina valget tooni, mis ruumi visuaalselt suuremaks muudab. See kaunis kodu tõestab, et ka külm hallikassinine pole sugugi halb valik - siinses elamises on siniseks võõbatud nii köök-elutuba kui ka pisike magamisnurk ning tulemus on lihtsalt võrratu!