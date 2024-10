Milliseid remonditöid on targem enne kodu müümist vältida?

Selle asemel katsu müüa hoopis ideed, et tulevane omanik saab selle töö enda äranägemise järgi ellu viia. Enne kinnisvara müüki paiskamist tasub muidugi kõik põrandapinnad hoolega puhastada. Kui vajalikud on vaid väikesed põrandaõli parandused, siis ka see on siinkohal otstarbekas ettevõtmine.

Isegi kui põrandakattematerjal ei näe enam kõige parem välja, ei pruugi selle väljavahetamine ilmtingimata vajalik olla. Põrandakate on üks neist eluruumi osadest, mis muudab selle välimust märgatavalt, mistõttu tasub arvestada, et sinu nägemus kauni lõpptulemuse osas ei pruugi kattuda tulevaste ostjate omaga. Liiga tume, liiga hele või sobimatu viimistlusmaterjal võib mõjuda ostjatele peletavalt.

Seega tasub nende valikute tegemine jätta tulevasele omanikule. Kui mõni väga elementaarne osa köögitehnikast on siiski täiesti töökõlbmatu, tasub see asendada mõne järelturult soetatud alternatiiviga. Kindlasti tuleb aga vältida suurte kulutuste tegemist eksklusiivsele tehnikale, kuna uus omanik ei pruugi osata seda hinnata.

Päevinäinud köögitehnika või pesumasina asendamine uutega ei ole alati enne müüki vajalik. Kui kõik töötab, tasub pigem olemasolevad seadmed korralikult puhtaks pesta, mitte tõtata poodi uute järele. Põhjuseid selleks on mitmeid, kuid eelkõige on kõigil inimestel lihtsalt väga konkreetsed eelistused nii disaini, kui ka mitmete tehnikaga kaasas käivate funktsioonide osas.

Kui seinad on siiski väga kehvas seisus ja tundub, et ilma nendega vaeva nägemata ei suuda ostjad kinnisvara potentsiaali näha, tasub värvimistöö ette võtta. Lähtu aga põhimõttest, et kõik oleks võimalikult lihtne ja tagasihoidlik. Kerge pahteldus ja hele naturaalne värvitoon võivad olla täiesti piisavad. Kindlasti ära vali selleks tööks välja eredaid ja trendikaid värvitoone ega värvi seinu liiga tumedaks. Viimati nimetatud lahendused ei pruugi paljudele ostjatele sobida ja nende ümber tegemine võib tunduda liiga keerulise ülesandena.

Kardinad

Tuhmunud kardinad või katkised rulood eluruumides võivad tubadele külge pookida üsna väsinud ilme. Kuigi kardinate vahetamine uute vastu tundub sellises olukorras küllaltki lihtsa lahendusena, tasub see siiski ära jätta.

Tegemist võib taaskord olla liigse kulutusega, mis tulevastele omanikele ei pruugi absoluutselt meeldida ning mille väljavahetamiseks kuluva summa nad aegsasti omakeskis müügihinnale juurde kalkuleerivad. Mõnel juhul võib parim lahendus olla kardinate eemaldamine, sest nii pääseb tuppa rohkem valgust, mis muudab ruumid avaramaks ja ostja jaoks atraktiivsemaks.

Eksklusiivsed materjalid

On selge, et enne kinnisvara müümist tasub teha mõningaid väiksemaid ja ka suuremaid remonditöid, mis aitavad kinnisvara väärtuslikumaks muuta. Kuid oluline on ka meeles pidada, et materjalide valikul ei tasu liiga eksklusiivseks minna.

Kvaliteetsed ja tagasihoidlikud lahendused on alati parim valik. Liialt eriliste ja kallite materjalide valiku korral pead arvestama, et sobiva ostja leidmine, kes selle kõik on valmis ka kinni maksma, võib minna väga keeruliseks ning sellega koos venib ka müügiprotsess ebamõistlikult pikaks.

Kallid disainielemendid

Kuigi kodu kaunistamine mõne kena taime või lihtsa pildiga seinal võib asjatundliku käe all müügile hästi mõjuda, ei tasu sellistele detailidele liiga palju raha kuluta. Näiteks soliidne klaver või uus gaasikamin ei ole just paljude ostjate soovinimekirjas, mistõttu ei õnnestu sul neile kulutatud raha müügilt tagasi saada.

Samuti ei tasuks liiga kergekäeliselt vahetada vana vanni välja uhkema või toimivaid segisteid modernsemate vastu. Jäta need otsused uuele omanikule, kes suure tõenäosusega oskab palju rohkem hinnata võimalust välja valida oma lemmikud.

Poolikud lahendused

Enne kõikide parendustöödega alustamist on parim plaan paika panna eelarve. Juhul, kui olemasolevad ressursid võimaldavad enne müüki remondi terviklikult ette võtta, võib sellest hinna kujunemisel tõesti kasu olla.

Küll aga ei ole mitte mingil juhul mõistlik neid töid poolikult teha.

Põhjus selleks on lihtne: uus ja ilus, mille kõrval on vana ja kulunud, tõstab kõik esinevad vead eriti eredalt esile. Seega, kui sul ei ole piisavalt ressursse, et remontida näiteks tervet kööki, ära mingil juhul hakka asendama vaid osasid köögikappe, vaid jäta olukord selliseks nagu ta on. Muidugi võib siinkohal abiks olla ka remondilaen, mille abil teostada olulised tööd ja suurendada kinnisvara väärtust ning saadavat tulu. Ent ka selle puhul tasub enne hinnata või eksperdilt nõu küsida, kas sellest siiski kasu on.