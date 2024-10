SUUR ÜLEVAADE | Sisekujundaja Anita Karma tutvustab selle sügise kõige kuumemaid sisustustrende

Ruumide kaunistamisel on sel sügisel tähelepanu keskpunktis keraamika – nii disainerite loodud tööd kui ka isevalmistatud esemed. Eestis on väga palju stuudioid, kus saab kvaliteetselt aega veeta ja valmistada professionaalse keraamiku juhendamisel soovitud eseme. See võib olla nii dekoratiivne kui ka funktsionaalne, aga tulemuse teeb eriliseks valminud toote ainulaadsus. Lisaks sellele on materjal pärit loodusest ega sisalda kübetki keemiat.