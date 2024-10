FOTOD | Taaskasutades ja ise tehes sai köögimööbli koos tehnikaga kõigest 3000 euro eest

Remondieelarve ajasid lõhki ootamatud kulud. Eks vanades majades tulebki arvestada, et ette võib tulla igasuguseid üllatusi. Kui peale korteri soetamist endine korteriomanik oma mööbli ja vaibad ära viis, siis selgus, et kuulutuses ühe suurima pärlina kirjeldatud kalasabaparkett ei kõlba mitte kuhugi ja tuleb tervenisti välja vahetada. Ka elutoa tapeedi alla “müüritud” uks oli detailiks, mis kogu seina püsti hoidis ning see tähendas ka uue seina ehitamist. Ehk siis kulud kasvasid kolinal täpselt ühe korraliku köögiremondi- ja köögisisustuse võrra kallimaks ja nüüd tuli olla ekstra loomiguline, et ikkagi mõne tuhande euroga köök valmis saada.