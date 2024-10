Kuiv õhk on tervisele kahjulik! Kuidas kütteperioodil olukorda leevendada?

Kui õhuniiskus langeb alla 40%, loetakse seda kuivaks õhuks. Eriti kuiv on õhk siis, kui niiskuse väärtus langeb alla 25%. Kui õhuniiskuse näit ületab 75%, on õhk aga liiga niiske ning vajab kuivatit.

Millest tekib kuiv õhk?

Kodus tekib kuiv õhk mitmete asjaolude kokkulangemisel. Kaks põhilist mõjutajat on ventilatsioon ehk õhu ringlemine ja temperatuur ehk kütmine.

Kuiv õhk on põhiliseks probleemiks just nimelt talvel ja kütteperioodil, kui sise- ja välistemperatuuride vahe on suur. Miinuskraadidega talvehommiku õhk on kuivem kui vihmasel suvepäeval. Talvel on õhk külm ja „mahutab” seetõttu vähem veeauru ning sellest tekib ka kuiv õhk.

Vanemates kortermajades mõjutab õhu kuivust sageli ülekütmine. Keskkütet reeglina ise reguleerida ei saa ja kui aknad on vahetatud uute vastu, on muutunud hoone esialgne ventilatsioonisüsteem.

Reguleeritavuse tõttu on head erinevad lisakütte võimalused. Ahi, pliit ja kamin on head näited küttekolletest, mille „kangust” saab ise muuta. Sellega koos ka õhuniiskuse taset — kütate vastavalt vajadusele ja nii palju kui vaja, et saavutada hea keskkond.

Kuidas kuiv õhk meid mõjutab?

Kuiv õhk mõjutab meid palju rohkem, kui arvame. Liiga kuiv õhk kuivatab nahka ja limaskesti. Liiga kuivad limaskestad on aga palju vastuvõtlikumad viirustele ja haigustekitajatele. Samuti on üldine enesetunne ebamugav — nahk oleks nagu paar numbrit liiga väike, pea valutab, kurk kipitab, unekvaliteet on halb.

Algselt võivad need tunduda pisikeste ebameeldivustena, ent arvestades talve kestvust, võivad ebameeldivused kesta kaua. Alguse võivad saada või süveneda tõsisemad ja kroonilisemad terviseprobleemid. Optimaalne õhuniiskus kergendab hingamisteede- ja kopsuhaiguste all kannatajate elu.

Kui hügromeetri näit on 40% või alla selle, tasub õhku niiskemaks ja seeläbi kvaliteetsemaks muuta.

Kuidas parandada õhku?