FOTOD | Idülliline saare ökokodu töötab päikesepaneelide ja filtreeritud merevee abil

Majakesed asuvad kivisele rannikule ehitatud puittekil, millele pääseb astmete ja kõnniteede kaudu. “Hoonete kuju on pikk ja kitsas, tänu millele on palju aknapinda ja omakorda erinevaid vaateid,” selgitavad disainerid. Akendest avanevad vaated nii merele kui ka saarele endale.

Mõlema majakese puhul on eriline see, et hoonete tagumine osa on eraldatud õuealaga, mis eraldab elutoa magamistoast ja pesuruumist. Hautamaki ja Selkimaki kujundasid selle nii, et täiskasvanud saaksid maja ühes otsas õhtuseid koosviibimisi pidada ja lapsed segamatult maja teises otsas magada.