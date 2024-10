Aasta puitehitis 2024— vaata nominente ja anna hääl oma lemmikule!

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja sõnul on puit ehitusmaterjalina meile juba aastasadu omane ja tuttav kohalik ehitusmaterjal, millel on palju eeliseid: puit on kerge, vastupidav, jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Võistluse korraldaja Anni Martini sõnul kinnitab ka tänavune võistlus, et puidul on mitmekülgsed kasutusvõimalused. Kokku esitati võistlusele 29 objekti, kus puitu oli kasutatud nii konstruktsioonis kui viimistluses. „Nutikalt ja põnevalt on puidust ehitatud nii minimaju, suvilaid-eramuid kui avalikus funktsioonis hooneid: kogukonnasaun, sadamahoone, tervisekeskus, veespordikeskus, spordihoone ning majutus- ja haridusmajad. Samuti erinevad varjualused ja õuesõppeklass. Valik on tõesti äärmiselt eriilmeline, nii skaalalt, funktsioonilt kui puidu kasutuselt“, märkis Martin.