Haldur selgitab: „Lärmakad lehepuhurid on inimeste endi valik“

Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht Ronald Tõnisson ütles, et puhurite operaatoritel peavad olema raudsed närvid. „Neid sõimatakse, vahel ka ähvardatakse,“ sõnas ta. „Osadele ei meeldi varahommikune mürin, aga kui puhur pannakse tööle näiteks päeval, siis häirib see hoopis seenioreid ja koduste lastega peresid. Olukorda, et kõik rahul oleks, põhimõtteliselt ei eksisteeri,“ rääkis Tõnisson.

„Korrutame igal aastal nagu papagoid – korrashoiufirmad ise üldse lehepuhureid ei eelistaks. Nendega töötamine on füüsiliselt raske ning suur müra on kahjulik eelkõige mitte ümbritsevate majade elanikele, vaid masinatega töötavatele inimestele, sest neil on ju puhur piltlikult öeldes kogu aeg kõrva ääres,“ selgitas Tõnisson.

„Kuna aga puhuriga lehtede kokku korjamine on tellijale kordades odavam ja kiirem, kui rehade ja muude riistadega töötamine, siis tegelikult on selle valiku teinud majaelanikud ise, kes teenuse enda akna alla tellinud on. Teine suurtellija on loomulikult kohalik omavalitsus,“ lisas ta.

Ainsaks võimaluseks müraterrorist vabanemiseks on seega tõstatada teema ühistu koosolekul ja võtta vastu otsus, et korrashoiufirmad lehepuhureid koristamiseks ei kasutaks. Kui kõik ühistud seda teeksid, hakkaks ehk ka olukord muutuma.