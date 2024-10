ENNE JA PÄRAST | Lihtsast magamistoast sai luksuslik sinine rahuoaas

Puhas õhk. „Värske õhk toob parema une. Ruumis, kus on liiga vähe hapnikku ja liiga palju tolmu või allergeene, magame halvemini. Kui väliskeskkond on nagu siingi liiga mürarikas ja avatud aknaga magada ei saa, on abiks õhupuhastaja. Ruumi õhukvaliteedi tasemest annab ülevaate õhukvaliteedi andur,“ märgib Anastasia Malkova.

Korras tuba. Et saaksime korralikult välja puhata, peaks magamistuba olema korras. „Igal asjal peaks olema oma koht. See magamistuba on üsna väike ja selle omanikul on palju kauneid kleite ja kingi. Nii paigutasin ühe seina äärde kõrge mahuka riidekapisüsteemi. Kujundasin selle osaliselt klaasustega, mis võimaldab osa riietest ja kingadest vaatamiseks välja panna ning teeb toa isikupärasemaks, kuid samas ka visuaalselt avaramaks,“ ütleb Anastasia. Ta lisab, et tänu sellele, et tegu on moodulsüsteemiga, saab riidekapi uksi soovi korral välja vahetada ja nii ka ruumi ilmet muuta. Lisaks paigaldas sisekujundaja riidekappi puldiga hämardatavad valgustid. Need annavad ruumile lisavalgust ja tõstavad kapis hoitud kleidid ja kingad paremini esile.