Kaheksa levinud soojustamismüüti – kehtivad või mitte?

Soodsaim soojustusmaterjal on see, mille paki hind on madalaim. Toodete pakihind on petlik ja eksitav. Ostmisel tuleb jälgida, kui palju toodet on ühes pakis.



Puistevill on parim lahendus pööningule? Puistevillaga soojustamist peaks kaaluma, kui teiste soojustusmaterjalide paigaldus pole võimalik ligipääsetavuse tõttu, kuid võimalusel kasutada enamlevinud rull- või plaatmaterjali.



Klaasvill põleb? Klaasvill kuulub tuleohutusklassi A1, seega klaasvill ei põle, vaid sulab kõrgel temperatuuril.