Nippe, kuidas elektriradikaga küttes raha kokku hoida

Kütmise tulemuslikkus sõltub esiteks ka sellest, kui hästi maja on soojustatud – kas sellel on uued ja tihedad või vanad puitraamidega aknad jne. Esmalt tasuks üle vaadata akende tihendid ja teha köetav ruum maksimaalselt soojakindlaks, et vältida energiakadusid.

Kui elektriradikaid targalt kasutada ja hoolikalt reguleerida, võib saavutada arvestatava elektri kokkuhoiu. Öeldakse, et kütet ühe kraadi võrra maha keerates õnnestub säästa 5% energiakulust. Kuu lõikes on see juba arvestatav summa.



Kui elektrikilbis on digikell ja selle juhe on veetud tubade elektripistikutesse, saab selle kaudu ka radiaatorite tööd programmeerida, näiteks reostaati keeramata annavad radiaatorid teatud kellaajal viis või kümme kraadi väiksemat kütet.

Kolmandaks on oluline valida õige võimsusega radiaatorid, mis just konkreetse ruumi suurusega sobivad. Õliradiaator vs elektriradiaator toa suurusest lähtuvalt ei oma suurt erinevust. Peamine argument on radiaatori võimsus ja see, et see oleks valitud toa suurusest lähtuvalt. Siiski toovad mõned kasutajad välja, et elektriradiaator soojendab ruumi kiiremini, õliradiaator veidi kauem. Siiski hoiab õliradiaator tuba kauem soojana, isegi kui seade on juba välja lülitatud.

Kui suur ja võimas elektriradiaator koju valida?

Ükski radiaator, olenemata kas see on õliradiaator või elektriradiaator, ei suuda korda saata imesid, kui see pole valitud õigesti. Kütteallikas tuleks valida toa või ruumi suurusest lähtuvalt. Kütteallika võimsus arvuta toa laiusest, pikkusest ja kõrgusest lähtuvalt. Kui sinu korter või maja on väga hästi soojustatud, võid saadud tulemust kuni 30% vähendada, muul juhul ümarda seda pigem ülespoole.

Lihtne valem on korrutada toa laius, toa pikkus ja toa kõrgus (näiteks 2,5 m x 4 m x 2,5 m) ehk arvutada toa ruumala ja korrutada saadud tulemus 30 W/m3-ga.

Näiteks 2,5 m x 4 m x 2,5 m = 25 m3 ja 25m3 x 30W/m3 = 750 W. Sellise suurusega tuppa on optimaalne valida kütteallika võimsuseks vähemalt 750 W.

Väike tuba kuni 15m2