Pesugeel, pulber või kapslid - millist tüüpi pesuvahend on parim?

Millist tüüpi pesuvahend on parim? Valik sõltub sellest, mida otsid. Näiteks pulber on odav, kestab kaua, tekitab vähem jäätmeid ja sobib hästi tugevalt määrdunud riietele. Vedelad pesuvahendid toimivad seevastu paremini külmas vees, neid on kergem mõõta ja neid saab kasutada täpihoolduseks või käsitsi pesuks. Ja kapslid on hõlpsasti kasutatavad, kerged ning ei tekita segadust.