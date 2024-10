Põhjalik elektrituru ülevaade: pakettide vahetamise kõrghooaeg on alanud

Fikseeritud paketid on populaarsed

Eesti elektriturg liigub kütteperioodide alguse ja lõpu rütmis. Kevadel ja suve alguses eelistati rohkem börsipakette, kuid alates juulist alustas fikseeritud pakettide valimine tõusuteed. Oktoobri esimeseks nädalaks saavutas fikseeritud pakettide valimiste osakaal juba sama taseme, mis terve septembri jooksul kokku. Kuigi inimesed valmistuvad eelseisvateks külmadeks ilmadeks, valitakse endiselt ka börsipakette. See on märk sellest, et ühte universaalset ja sobilikku paketti kõigile pole olemas - iga inimene peab paketi valikul lähtuma elukohast, tarbimisest ja rahalisest võimalusest.

Septembrikuu ülevaade

Fikseeritud pakettide hinnad muutuvad iga nädal, pakette on palju ning suur osa neist on turule toodud vähem kui aasta jooksul. Lisaks on elektrimüüjatel erinevad hinnastamisloogikad. Seega on raske kindlat tendentsi välja tuua - osadel populaarsemate pakettide elektrimüüjatel on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes fikseeritud pakettide hinnad kuni kolmandiku soodsamad, kuid teised on hinda seevastu hoopis tõstnud.